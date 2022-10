SAN BENEDETO DEL TRONTO – M Quasi una settimana di preparativi per tre giorni intensi di regate tra atlete e atleti della classe ILCA. Un evento di portata nazionale con due campi di regate, oltre 200 imbarcazioni 500 presenze attese tra atleti, allenatori e accompagnatori provenienti da tutta Italia.

Un’occasione unica per partecipare a una competizione che si ripete una volta ogni quattro anni e che trasformerà la città di San Benedetto del Tronto in una vetrina sportiva di alto profilo per tutta la durata dell’evento.