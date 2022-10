CAMERANO – Un cestino dei rifiuti e una palma dati alle fiamme, poi la scritta sul muro. “Ultimo avviso, Oriano dimettiti”, recita il murales, scritto in caratteri che ricordano molto da vicino il classico font utilizzato dagli ultras di estrema destra nelle curve. Questi atti vandalici sono, ovviamente, rivolti all’indirizzo del sindaco di Camerano Oriano Mercante, vicino al centrosinistra. Già nei mesi scorsi Mercante aveva ricevuto minacce: sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Osimo. «Si tratta di un gesto chiaramente intimidatorio – ha commentato il Sindaco sulla pagina Facebook del Comune – a danno di un bene della collettività, atto a fomentare nel paese un clima di odio e violenza. Le scritte minacciose rivolte alla mia persona, non fanno altro che rendere ignobile il gesto che, chiaramente, qualifica da sé chi lo ha compiuto ma che certamente non scalfisce la determinazione della giunta comunale ad andare avanti. Auspico che anche le forze di opposizione, in considerazione del principio del rispetto istituzionale e del dettato costituzionale, si dissocino, esprimendo piena solidarietà e massima condanna all’atto compiuto». Gli inquirenti stanno opportunamente vagliando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza pubblica.