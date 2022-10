MONTEGIORGIO – Al San Paolo, dopo la breve pausa post Campionato Italiano Guidatori Trotto, si ritorna in pista per la riunione autunno inverno, con in testa l’edizione 2022 del Palio dei Comuni. La stagione di corse pomeridiane inizia venerdì (7 ottobre) alle ore 13.30 e per l’occasione il Ristorante dell’Ippodromo, e per ogni venerdì, proporrà un menù a 15 euro, un ghiotto pranzo di lavoro. Ecco il calendario completo delle corse di ottobre: venerdì 7 e domenica 9; venerdì 14 e domenica 16; venerdì 21 e domenica 23, venerdì 28 e domenica 30.

Nel frattempo il Presidente Alessia Mattii e tutto lo staff dell’ippodromo San Paolo stanno lavorando per il grande evento di novembre: il Palio dei Comuni, corsa gruppo 1, che prevede la partecipazione di numerosi comuni marchigiani e delle regione limitrofe. Numerose le adesioni che sono al vaglio dello staff tecnico.

Venerdì sono in programma otto corse piacevolmente affollate.