TORVAIANICA – Fine settimana all’insegna della vela per la Lega Navale Italiana di San Benedetto, con i ragazzi di coach Romolo Emiliani che nelle giornate di venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre sono stati protagonisti della quinta tappa del circuito nazionale O’pen Skiff promossa dal Tognazzi Marine Village di Torvaianica.

Più che dal talento dei 120 equipaggi in gara, purtroppo, i primi due giorni di regate sono state caratterizzati dal maltempo che si è abbattuto su buona parte del litorale tirrenico, impedendo di fatto ai giovani velisti provenienti da tutta Italia di regatare.

Fortunatamente, nella giornata di domenica il moto ondoso ha concesso una piccola tregua, consentendo la disputa di quattro prove per le categorie Under 17 e Under 15 e di due prove per i giovanissimi dell’Under 12.

Nove i velisti sambenedettesi impegnati nelle acque di Torvajanica, ben sei dei quali impegnati nell’Under 15. A guidare la folta delegazione della Lega Navale è il solito Federico Emliani, che chiude al settimo posto; a seguire, Paolo Nepi aggancia il 20° posto, con Giorgio Croci in 40a posizione e Stefano Rossi in 47a posizione. Segnali incoraggianti anche da Giuseppe Todaro, 57° classificato, e Flavia Illuminati, a chiudere in 59a posizione.

Nell’Under 17 è Sofia Serafina Cerri a rappresentare la Lega Navale di San Benedetto, riportando un 11° posto di categoria, mentre le ragazze dell’Under 12 si confermano ancora una volta ai vertici della categoria. Olivia Bianchi conquista un ottimo quinto posto, con Celeste Bartolomei a poca distanza in ottava posizione.

Grande soddisfazione espressa da coach Emiliani e da tutta l’associazione sambenedettese per i continui passi avanti registrati dai giovani velisti nel corso di una stagione particolarmente ricca di soddisfazioni, individuali e di gruppo.