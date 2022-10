REGIONE MARCHE- Prestigioso e importante riconoscimento per l’ Amat in quanto capofila del progetto europeo SPARSE plus ( Supporting and Promoting Arts in rural settlements of Europe) che coinvolge nove paesi europei e undici organizzazioni teatrali ed è capitanato da Take Art (Regno Unito ) di cui Amat era partner.

Finanziato dal programma Europa Creativa, il progetto rappresenta un’ importantissima risorsa economica per promuovere lo spettacolo dal vivo professionale nelle aree rurali europee da quest’anno e fino al 2026. Con Amat collaborano numerosi soggetti come Eesti Tantsuagentuur (Estonia), Fish Eye (Lituania), Shoshin Theatre (Romania), Riksteatern Varmland (Svezia), ed altri aggiunti per la nuova edizione del progetto come Pro Progressione e SINUM (Ungheria), Nova-Sit (Repubblica Ceca), Teatro 4Garoupas (Germania), Art Fraction (Polonia), Fondazione Toscana Spettacolo (Italia) oltre a due partner associati.

Per AMAT, circuito multidisciplinare di spettacolo dal vivo delle Marche che ha acquisito esperienza nella progettazione europea nell’ambito dei Programmi Erasmus+ e Europa Creativa, il progetto sposa perfettamente le linee di programmazione che vedono i cittadini, gli artisti e le istituzioni in un dialogo costruttivo, in cui la cultura è motore di sviluppo, e che allo stesso tempo pone l’accento su uno scambio interculturale e internazionale volto ad alimentare la vita culturale delle comunità marchigiane. Cinque erano i comuni coinvolti nella prima edizione, mentre ora saranno almeno dieci a entrare a far parte dell’attività di progetto.

Con il progetto SPARSE plus si intende espandere e consolidare la rete di “rural touring“, il circuito di piccole comunità rurali in grado di accogliere e promuovere eventi culturali di qualità professionale, facendo tesoro dei risultati ottenuti con il precedente progetto. Il sistema di rural touring si basa sull’idea di offrire alle comunità rurali e semi-rurali la fruizione di spettacoli realizzati da compagnie professioniste provenienti da vari ambiti delle performing arts, coinvolgendo la comunità stessa nella scelta, promozione ed organizzazione dell’evento; un sistema che permette alle comunità di incontrarsi e socializzare in spazi che spesso non nascono per ospitare eventi dal vivo e, soprattutto, di entrare in contatto con esperienze artistiche di qualità.