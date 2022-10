Una solida realtà nel mondo sanitario-ortopedico cresce e.. raddoppia.

Medical San, oltre alla sede storica di via Cividale (zona Villa Anna) sarà a disposizione dei suoi clienti in un nuovo punto vendita, in via della Liberazione 53.

Immancabile, come nella sede di via Cividale, un vasto assortimento di prodotti sanitari ed ortopedici: letti, carrozzine, deambulatori, calzature, calze elastiche, ma anche corsetteria, antidecubito, prodotti per la medicazione e per il recupero post operatorio, pannolini e prodotti per la cura delle persone fragili, scooter elettrici, plantari, protesi, tutori e calze su misura.

Medical San, convenzionata anche con la Asl, è pronta per offrire un servizio sempre migliore e al passo con i tempi: Melania, Giacomo, Pina e tutto lo staff vi aspettano domenica 16 ottobre, a partire dalle 17, per un pomeriggio di festa.

Si festeggerà con un aperitivo, durante il quale saranno distribuiti simpatici omaggi e coupon validi per valutazione baropodometriche, trattamenti estetici professionali e screening insufficienza venosa.

Pagina Facebook https://www.facebook.com/medicalsansanbenedetto/

Instagram https://www.instagram.com/medicalsansbt/

Telefono 0735 84587 (sede via Cividale) o 0735 432587 (sede via Liberazione)