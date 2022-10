AVEZZANO – Nel pomeriggio del 20 agosto 2022, veniva denunciato il furto di un’autovettura di proprietà di un noto sacerdote di Avezzano, commesso nel centro della città marsicana. I successivi accertamenti investigativi, condotti attraverso una minuziosa attività di indagine, sviluppatasi mediante la visione delle immagini di videosorveglianza di un impianto installato presso un pubblico esercizio, consentivano di deferire all’Autorità giudiziaria, quali responsabili di furto aggravato in concorso tra loro, un uomo e una donna residenti in città. L’identificazione dei presunti autori del reato avveniva per via della conoscenza diretta degli stessi da parte del personale della Polizia Giudiziaria del Settore Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, in quanto l’uomo era già noto alle Forze dell’Ordine per il fatto di annoverare numerosi altri pregiudizi di polizia.