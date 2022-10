SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la stagione teatrale 2022/23 del Teatro comunale Concordia, sabato 8 e domenica 9 ottobre, alle 20:45, andrà in scena lo spettacolo “Perfetta” di Mattia Torre, con Geppi Cucciari.

Perfetta è l’ultimo monologo teatrale scritto da Mattia Torre, uno dei drammaturghi più influenti e attivi nella scena televisiva e teatrale italiana recentemente scomparso, nel quale si racconta un mese della vita di una donna, scandito dalle quattro fasi del ciclo femminile. La protagonista assoluta è Geppi Cucciari, per la prima volta alle prese con toni che non prediligono unicamente la comicità, ma si avventurano con profondità in sfumature anche più malinconiche e drammatiche. Sul palco interpreta una venditrice d’automobili, moglie e madre, che conduce una vita regolare nella quale trovano posto il lavoro, la famiglia, gli impegni e moltissime responsabilità. Il racconto analizza i martedì di quattro settimane differenti, giornate identiche nei ritmi ma diverse nella percezione: a causa delle variazioni delle quattro fasi del ciclo, cambiano gli stati d’animo, le reazioni, le emozioni e gli umori della protagonista. Perfetta cerca di trattare con umiltà, ma anche frontalità, un tabù di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. Un monologo nel quale trovano spazio sferzate di comicità e satira di costume, ma anche riflessioni più amare e profonde, in un delicato tentativo di consapevolezza e di empowerment femminile di cui sembra esserci un grande bisogno nel nostro tempo.

Costi degli abbonamenti e biglietti:

– abbonamento 7 spettacoli (platea) € 110

– abbonamento 7 spettacoli (galleria) € 80

– abbonamento 7 spettacoli (ridotto*) € 50

– biglietto 1 spettacolo (platea) € 20

– biglietto 1 spettacolo (galleria) € 15

– biglietto 1 spettacolo (ridotto*) € 10

*per giovani fino a 25 anni e soci Touring Club, valido dalla fila O alla fila Q della platea e in galleria.

Gli abbonamenti alla stagione sono disponibili a partire da martedì 27 settembre alla biglietteria del Teatro Concordia: fino a venerdì 30 settembre gli abbonati alla stagione scorsa potranno confermare turno e posto, mentre sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti da sabato 1 a martedì 4 ottobre.

I biglietti per singoli spettacoli saranno in vendita alla biglietteria del Concordia – aperta nei due giorni precedenti lo spettacolo dalle 17:30 alle 19:30 e i giorni di spettacolo dalle 17:30 a inizio rappresentazione, nelle biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e online su vivaticket.com da giovedì 6 ottobre. Un diritto di prevendita di 1 euro è applicato su tutti i biglietti venduti fino al giorno precedente lo spettacolo.

