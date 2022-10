SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo scontro all’incrocio, poi la carambola: nell’impatto tra una DS 7 e un’Alfa Giulietta verificatosi in Via Maffei, parallela del lungomare di San Benedetto, un uomo di circa 60 anni è rimasto ferito. Le sue condizioni, però, non sarebbero preoccupanti. Dopo lo scontro con il SUV, l’auto si è capovolta: i Sanitari del 118 hanno portato l’automobilista al Pronto Soccorso locale. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco