SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Via Fratelli Cairoli è una via in pieno centro. E’ una di quelle vie storiche in cui è presente addirittura l’esemplare meglio conservato di “Casa Bassa”, ma nche di altre abitazioni caratteristiche di periodi successivi. Una via che di “storico” ha anche il dissesto sia dei marciapiedi, sia del manto stradale, perchè sono decenni che i marciapiedi(se così si possono chiamare) in alcuni punti si stringono fino a sparire e non vengono manutenuti. Soprattutto il marciapiede di destra, procedendo verso nord, è diventato proverbiale e viene usato come elemento di paragone quando si vuole indicare il grado di dissesto di un marciapiede cittadino. Le mattonelle all’inizio della via sono ancora quelle degli anni ’60, infossate e frantumate da 30-40 anni.

Il manto stradale è lì, pieno di irregolarità e di rattoppi. Una via che porta i segni del tempo, il cui stato è noto a tutti, ma di cui, forse, si parla troppo poco.