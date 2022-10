SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Organizzato dall’ Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, si è svolto lunedì 3 ottobre l’incontro tra il professor Joshua Nelson della University of Oklahoma e Raffaella Milandri, studiosa, scrittrice e attivista per i diritti dei Nativi Americani, presidente dell’associazione sambenedettese Omnibus Omnes.

Joshua Nelson è membro della Cherokee Nation, professore di inglese e docente di Film & Media Studies, Native American Studies e Women&Gender Studies, e si trova in Italia per approntare il progetto di un documentario sulla 45ª Divisione di Fanteria, composta da molti Nativi Americani, e in particolare su Jack Montgomery, Cherokee e su Ernest Childers, Creek, insigniti della Medaglia d’Onore, che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno combattuto in diverse zone della nostra penisola.

“Leggendo la loro storia, sono rimasto affascinato: voglio visitare e documentare le zone d’Italia in cui loro sono stati, nella stessa stagione durante la quale vi sono stati, come Venafro in dicembre e Anzio in gennaio. Questo documentario seguirà i loro passi attraverso l’Italia e l’Europa: è una sfida riuscire a ricostruire il loro percorso e far rivivere nel documentario la loro storia – ha dichiarato Nelson. “Il documentario sarà in particolare rivolto ai giovani Nativi Americani, per incoraggiarli ai modelli di questi uomini della 45ª Divisione di Fanteria: non per combattere, ma per ispirarli ai loro valori di onore e sacrificio e al loro spirito di esplorazione del mondo – ha, inoltre, spiegato. Durante l’incontro, la Milandri e Nelson hanno parlato di tradizioni, di cultura e arte native americane, dei valori di rispetto, di sostenibilità sia dell’uomo per l’uomo sia nei confronti del pianeta, principi che sono propri dei Nativi Americani.

“Sono davvero onorata di essere stata invitata qui dalla Ambasciata americana, è un riconoscimento per il mio lavoro, e ringrazio di avere avuto la opportunità di incontrare Joshua Nelson, poterlo intervistare e dialogare dei suoi lavori e del mondo dei Nativi Americani, che è una realtà che studio da parecchi anni e che mi adopero di

divulgare, sia per il passato, che ha tanto da insegnarci, che per il presente – ha dichiarato la Milandri.

In programma anche una futura visita di Nelson a San Benedetto del Tronto.