FERMO – Ancora controlli straordinari interforze, nei comuni di Fermo-Lido Tre Archi, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio.

Nella giornata di ieri 4 ottobre, personale della Questura di Fermo, del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Polizia Locale di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio concentrandosi in particolare sulla costa di Lido Tre Archi, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.

Nel corso delle operazioni sono stati effettuati 2 posti di blocco, identificate 261 persone, controllati 176 veicoli, irrogate 17 contravvenzioni al Codice della Strada, controllati 5 esercizi commerciali e sequestrato stupefacente.

In particolare, durante il controllo a un bar di Porto San Giorgio, venivano identificati avventori con numerosi precedenti di polizia. Uno di questi, alla vista delle pattuglie correva verso il retro del locale per poi, qualche secondo dopo, rientrare nel bar. Gli operatori di polizia, ai quali non sfuggivano i movimenti dell’uomo, accertavano immediatamente che si era disfatto di un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il cliente del bar, ammetteva che la dose era sua pertanto, contestualmente, veniva redatto verbale di sanzione amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

Durante le operazioni in argomento, all’interno del bagno dello stesso locale, veniva trovata sul davanzale della polvere bianca che, da accertamenti successivi, è risultata essere cocaina debitamente sottoposta a sequestro.