APPIGNANO (MC) – Si sente male mentre è in auto, in fila per fare il tampone: morta sul colpo un’anziana di circa 80 anni. Il tragico fatto è avvenuto questa mattina ad Appignano, in provincia di Macerata, in piazza Umberto I, davanti alla farmacia dove era diretta per sottoporti al test in drive-in. Allertati rapidamente i Sanitari del 118, ma i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili.