RECANATI – È di due feriti il bilancio di uno scontro frontale avvenuto questa mattina in Contrada Bagnolo, a Recanati. Coinvolte nell’impatto due vetture: una Fiat Panda e una Citroen C4. Non è ancora chiaro il motivo per cui i due mezzi si siano scontrati: nella carambola, un’auto è finita nella scarpata. È in gravi condizioni l’anziano alla guida della Panda: i sanitari del 118, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato il ferito all’ospedale di Ancona-Torrette. L’altro conducente è invece in cura al pronto soccorso dell’Ospedale di Civitanova. Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale e Vigili del Fuoco.