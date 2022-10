OSIMO – Un terribile impatto laterale, due giovanissimi automobilisti coinvolti. Purtroppo l’incidente avvenuto ieri sera, poco dopo le 21.30, sulla Statale 16 a Osimo è costato la vita a una ragazza anconetana di 22 anni. L’impatto ha avuto luogo lungo la strada che porta al centro commerciale Cargopier. Un veicolo si stava immettendo in SS16, dove procedeva l’altra vettura coinvolta. La ragazza, alla guida di un’Alfa 147, è morta sul colpo. L’altro conducente, un 21enne alla guida di una Opel, è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Il giovane è stato portato dai Sanitari all’Ospedale di Ancona-Torrette, dov’è stato sottoposto anche ai test tossicologici. La strada è rimasta chiusa per molto tempo. Sul posto sono inoltre intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.