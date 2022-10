GROTTAMMARE – C’è un grottammarese, il 27enne Paolo Capecci, tra i quattro writers arrestati sabato 1 ottobre in India, per avere imbrattato vagoni della metropolitana di Ahmedabad. I quattro giovani, due marchigiani e due abruzzesi, sono sospettati di far parte del collettivo internazionale di writer Rail Goons, e di avere già compiuto un’azione analoga a Kochi, nello Stato del Kerala, nella prima metà del 2022. I writers sono stati incastrati dalle telecamere di sorveglianza e hanno dovuto pagare una multa equivalente a circa 600 euro.

«Rispetto al punto che abbiamo fatto ieri insieme ai familiari, i quali ho contattato telefonicamente e poi incontrato personalmente, non abbiamo aggiornamenti» – ha dichiarato a Riviera Oggi il Sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini – «Attendiamo da ieri l’esito del procedimento, che adesso è in atto. La cosa che già sappiamo con certezza è che il contatto con l’Ambasciata è stato molto rapido. La stessa Ambasciata ha coinvolto i familiari e ha quindi stabilito un canale diretto di comunicazione, per aggiornamenti e per avere notizie certe. I familiari, infine, si sono organizzati con un legale unico per le 4 famiglie, per poter tutelare e difendere i ragazzi direttamente lì in India. Appena ci saranno novità, sentirò di nuovo la famiglia. Speriamo di ricevere notizie positive già in giornata».