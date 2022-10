SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 6 ottobre ore 9 arriva il seminario organizzato da Anolf Marche e Cisl Marche “Un lavoro di qualità: il lavoro tra discriminazione e sfruttamento”, per parlare di lavoro irregolare e delle buone pratiche sul territorio.

Il seminario, rivolto a operatori del sociale impegnati nell’integrazione e nella tutela delle realtà più fragili del mercato del lavoro, approfondirà il tema dello sfruttamento lavorativo e delle possibili misure di contrasto da attuare nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno.

I lavori, coordinati da Massimo Giacchetti Anolf Marche, si apriranno con la relazione dell’avvocato Guido Talarico a cui seguiranno i contributi dei rappresentanti di alcuni Enti pubblici e non del Territorio: dottor Alessandro Iotti del Centro per l’Impiego di Fermo, dottor Andrea Dominici della cooperativa sociale On the Road, dottor Antonello Lupi dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Marche, Maria Teresa Ferretti della Cisl di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto.

La Presidente di Anolf Nazionale Maria Ilena Rocha concluderà il seminario.