MONTALTO DELLE MARCHE- “Un paese, Montalto” è il nome del progetto collettivo di narrazione fotografica che Francesca Tilio, artista e fotografa marchigiana di fama internazionale, porterà a Montalto delle Marche dal 4 al 10 ottobre.

L’arte incontrerà la realtà locale montaltese, in uno scambio reciproco di conoscenze, storie ed emozioni e nella creazione condivisa di un’identità artistico-culturale. Francesca Tilio farà, infatti, di Montalto la propria residenza artistica nel corso di questa settimana di ottobre per raccontare, attraverso la fotografia, il presente di Montalto e dei suoi abitanti, in vista del percorso verso il “Metroborgo”. L’artista vivrà con la comunità montaltese, si immergerà nel contesto cittadino e scatterà foto a volti, scorci, situazioni e a tutto ciò che scatenerà la sua curiosità. Ci saranno, inoltre, due occasioni di incontro con l’artista a cui la cittadinanza è invitata a partecipare.

La prima è “My song”, venerdì 7 ottobre, dalle ore 18 alle ore 20 al teatro comunale: un percorso di laboratorio fotografico con Francesca Tilio rivolto ai giovani dai 15 ai 30 anni. Questa esperienza potenzierà la loro capacità di analizzare, fotografare e scrivere, sviluppando consapevolezza delle proprie possibilità creative, analizzando se stessi e la realtà che li circonda attraverso diversi linguaggi: foto, testi, ascolti musicali. Il laboratorio è gratuito ma i posti sono limitati. Per iscriversi bisogna mandare una mail all’indirizzo montaltounpaese@gmail.com.

Il secondo è “Atlante umano”, domenica 9 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 13,00 in piazza Sisto V, dove l’artista fotograferà i volti dei montaltesi e realizzerà un censimento fotografico da consegnare alle future generazioni. Una performance fotografica partecipata che raccoglierà in modo sistematico i volti degli abitanti per la creazione di un archivio di facce di Montalto. Un’operazione che nasce per rafforzare l’idea di comunità di oggi e creare un legame con quella di domani.

“In questi giorni si concretizzerà la prima esperienza di residenza artistica a Montalto, nell’ambito del progetto Metroborgo MontaltoLab, con la pluripremiata fotografa marchigiana Francesca Tilio. Sarà un’occasione straordinaria di incontro con l’arte fotografica per costruire nel tempo una sensibilità artistica condivisa, valore aggiunto per tutta la comunità. E sarà solo la prima di una serie di iniziative per documentare, con diversi linguaggi, il percorso di trasformazione di Montalto in Metroborgo. Un progetto che ci aiuterà a documentare da dove è partito il nostro borgo che, nei prossimi anni, sarà in rapida evoluzione, così da consegnare alle future generazioni istantanee della vita a Montalto nel nostro tempo”– ha affermato il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.