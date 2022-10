SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il video inoltrato da una nostra lettrice documenta lo stato di abbandono della fontana nella pineta di via Olindo Pasqualetti.

Una nostra lettrice: “Andare a fare una passeggiata a San Benedetto ai giardinetti dietro la rotonda e vedere questa fontana bellissima in degrado“. Prosegue poi: “Amministrazione Comunale, consiglieri, dove siete? I nostri giardinieri che cosa stanno facendo? Questa è una struttura bellissima pensate che ci sono persino le luci e non è funzionante. È uno scandalo e uno schifo. Non c’è manutenzione di niente e la ruggine se la sta mangiando”.

All’epoca del restyling della pineta, è stata conservata la vecchia fontana e furono anche installati dei diffusori acustici, con giochi d’acqua e di luce sincronizzati con la musica.

È da un po’ di tempo che la fontana è ferma e sarebbe auspicabile il ripristino, il decoro cittadino passa anche attraverso la cura delle fontane, soprattutto nell’area verde in pieno centro.