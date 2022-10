GROTTAMMARE- Il 28° incontro nazionale dei Teatri Invisibili si apre con due serate al Teatro delle Energie di Grottammare.

Venerdì 7 ottobre, alle ore 21, Marta Cuscunà e Michele Sinisi proporrano lo spettacolo “Sorry boys, dialoghi su un patto segreto per dodici teste mozze“, mentre sabato 8 ottobre, sempre alle ore 21, sarà in scena Michele Sinisi con “Laudato sì“.

“Sorry boys, dialoghi su un patto segreto per dodici teste mozze” trae spunto da una storia realmente accaduta a Glouchester, nel Massachusetts, dove diciotto adolescenti di una scuola superiore cdecidono di rimanere incinte volutamente, pianificando insieme la loro gravidanza come parte di un patto segreto, per allevare i bambini in una specie di comune femminile.

Ispirato a un’ enciclica di Papa Francesco, scritta nel 2015, e a uno dei testi poetici più antichi della letteratura italiana, il “Cantico delle Creature” di San Francesco D’Assisi, “Laudato sì” è un percorso di indagine sull’epifania umana tra le proprie esperienze e il mondo intero che ci circonda. Tra spazi urbani, aziende e preghiera, sesso e matematica, morte e paesaggi, albe e ricordi l’autore e interprete è ripartito, non senza timore e divertimento.