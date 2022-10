MONTE SAN GIUSTO – È morto travolto da un trattore, mentre lavorava in campagna, un ragazzo di 27 anni. La tragedia è avvenuta a Monte San Giusto in via Madonna Concezione. I familiari del ragazzo, non vedendolo tornare, hanno lanciato l’allarme scoprendo l’accaduto. Secondo la prima ricostruzione, il giovane stava guidando un trattore che trasportava un altro mezzo. Per cause da accertare il cassone si sarebbe ribaltato: il mezzo agricolo avrebbe schiacciato il giovane lavoratore. Purtroppo inutili i soccorsi del 118 e della Croce Verde di Monte San Giusto. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.