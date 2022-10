SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano gli allenamenti in casa rossoblu dopo la sconfitta contro il Team Nuova Florida. La seduta di oggi sancisce l’inizio del percorso da allenatore della Samb per Fabio Prosperi.

Di seguito le sue dichiarazioni e il punto sull’infermeria con il fisioterapista Marco Minnucci.

Prosperi: “L’allenamento di oggi mi ha permesso di conoscere i ragazzi e sono molto delusi per la sconfitta di domenica. Difesa a 3? Stiamo valutando alcuni aspetti ed è ancora presto poter parlare di modulo. Per me è sicuramente un approdo importante ma l’unico pensiero che ho è quello di lavorare, non ho altri pensieri o aspettative. In questa categoria ci aspettano impegni molto difficili, domenica incontreremo una delle favorite alla vittoria finale ma ci prepareremo”.

Minnucci: “I giocatori sotto osservazione sono Migliorini che ha avuto un problema all’ adduttore, sta recuperando da un’ elungazione. Anche Chinellato ha avuto lo stesso fastidio all’adduttore sinistro. Per quanto riguarda Lachir ha ripreso a fare esercizi con la palla dopo la lesione del collaterale, mentre Bianchino dovrebbe rientrare in campo nel giro di tre o quattro giorni. Lulli e Vita sono tornati in gruppo”.