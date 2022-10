SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella giornata di martedì 4 ottobre, il sindaco Antonio Spazzafumo e gli assessori hanno accolto nella sala consiliare del Municipio il vescovo Monsignor Carlo Bresciani e i parroci della Diocesi per un incontro in occasione della visita pastorale alla Vicaria “Padre Giovanni dello Spirito”.

Con l’occasione, Monsignor Bresciani ha porto i saluti ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, riferendo il proprio personale apprezzamento per l’opera svolta nella ricerca del bene per tutta la comunità sambenedettese da parte della Pubblica Amministrazione. Nel suo saluto, il Vescovo ha parlato della necessità per i rappresentanti della comunità religiosa e di quella civile di collaborare affinché la ricerca del bene comune trovi la sua giusta dimensione e l’equilibrio tra le parti, senza che manchi mai il mutuo riconoscimento delle rispettive aree di competenza.

L’incontro è stato inoltre occasione per uno scambio di punti di vista tra i singoli assessori, che hanno voluto condividere con il Presule alcune riflessioni personali sul ruolo istituzionale e sul lavoro che svolgono gli amministratori locali, la prima linea dei rappresentanti dello Stato con i cittadini.