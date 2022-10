CORROPOLI – Nel pomeriggio del 20 giugno scorso, un uomo si è introdotto all’interno del cortile dell’agriturismo “Il Grillo” di Corropoli per rubare l’autovettura della titolare. Subito dopo aver forzato la maniglia di apertura del veicolo, l’uomo è stato scoperto dalla proprietaria della struttura ricettiva, la quale ha tentato di bloccarlo insieme a una dipendente. L’uomo, vistosi scoperto, ha dapprima minacciato di morte le due donne e poi, per agevolarsi la fuga, le ha spintonate con veemenza facendole rovinare a terra, procurando loro lievi lesioni. È quindi riuscito a fuggire a piedi, non prima di aver intimato alla vittima che, se avesse avvisato qualcuno del fatto-reato, sarebbe tornato con una pistola per vendicarsi.

Durante tali fasi concitate un’altra donna, dipendente dell’agriturismo, è riuscita a filmare l’uomo con il suo cellulare.

La titolare dell’agriturismo ha quindi allertato i Carabinieri di Corropoli che, giunti sul posto, sono stati in grado grazie alle riprese video di identificare il presunto autore del reato: un soggetto ben noto agli investigatori dell’Arma.

I militari, dopo aver raccolto le testimonianze delle persone informate dei fatti, hanno inviato tutti gli atti d’indagine alla Procura della Repubblica di Teramo.

Sulla base delle predette attività d’indagine, svolte sotto l’egida della locale Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo ha emesso a carico del presunto autore una ordinanza di Custodia Cautelare in regime di arresti domiciliari per il reato di tentata rapina impropria e lesioni personali ordinanza che, in data 3 ottobre 2022, è stata eseguita dai militari della Stazione Carabinieri di Corropoli, rintracciando il soggetto presso al propria abitazione.