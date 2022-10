41° PALLINO D’ORO-24° TROFEO EFFEMME AL LIDO DI FERMO (Gara nazionale individuale per tutte le categorie)

PORTO SANT’ELPIDIO – Straordinaria partecipazione di atleti e di pubblico domenica 2 Ottobre al 41° Pallino d’Oro-Trofeo Effemme, gara magistralmente organizzata come ogni anno dalla Bocciofila San Michele Lido di Fermo presieduta da Elio Meconi.

Erano infatti 300 gli atleti iscritti, un numero non facilmente riscontrabile in altre gare del genere in questo particolare momento storico per lo sport delle bocce. Per questioni logistiche, le finali si sono disputate al bocciodromo di Porto Sant’Elpidio sotto direzione di gara di Domenico Sposetti.

Il successo è andato a Piero Bonfigli (Sangiustese) che dopo aver battuto tutti i propri colleghi di categoria A, ha sconfitto in finale 12-7 il categoria C Sergio Michelangeli (Città di Fermo). Il terzo posto è finito in Emilia grazie a Massimo Fornaciari (Traversetolese) che in semifinale ha ceduto soltanto 12-11 a Bonfigli al termine di una bellissima partita. Al quarto posto si è piazzato Massimiliano Mignini (Maglianese) che in semifinale aveva ceduto 12-4 a Michelangeli.

19° TROFEO AVIS A PIANELLO VALLESINA (Individuale cat. AB-individuale cat. CD)

PIANELLO VALLESINA – Gara molto spettacolare e con grande partecipazione di atleti e di pubblico alla Bocciofila Pianello Vallesina, presieduta da Gaspare Mandolini, per la diciannovesima edizione del Trofeo Avis-Delegazione di Moie, diretto da Giulio Zampetti.

La gara era divisa nella competizione per giocatori di categorie AB con 92 iscritti e nella competizione per giocatori di categorie CD con 80 partecipanti.

Dopo i gironi di qualificazione disputatesi nel corso della settimana, ci si è ritrovati per i turni finali nel pomeriggio di sabato 1°Ottobre.

Nella gara per categorie AB il successo è andato a Davide Paolucci (Colbordolo) che in finale ha avuto la meglio 12-5 su Paolo Montelpare (Elpidiense). Terzo posto per Francesco Tosoni (Fontespina), battuto 12-10 da Paolucci in semifinale. Quarto posto per il padrone di casa Alberto Bravi (Pianello Vallesina), battuto in semifinale 12-3 da Montelpare.

Nella gara per categorie CD successo per Gianni Coppari (Casenuove) che in finale ha sconfitto 12-2 Gianfranco Rossi (Campanelli Moie). Terzo posto per Mauro Ugoccioni (Fermignanese), battuto 12-8 da Coppari in semifinale. Quarto posto per Aldo Paolucci (Ancona 2000), sconfitto 12-7 da Rossi in semifinale.

2° TROFEO DURANTINA TRASPORTI A URBANIA (Gara nazionale individuale under 18 e under 15)

URBANIA – La Bocciofila Durantina di Urbania, presieduta da Gelsomino Torcolacci, ha organizzato nella giornata di domenica 2 Ottobre la seconda edizione del Trofeo Durantina Trasporti, gara nazionale juniores per under 18 e under 15 diretta da Giovanni Emili.

In contemporanea, come da tradizione, sono stati impegnati anche gli under 12, prima in una gara a squadre nella mattinata, poi nella prova individuale nel pomeriggio tra i migliori quattro del mattino.

Nella gara under 18 vittoria per Tommaso Martini (Ancona 2000) che, dopo essersi laureato due settimane fa campione del mondo juniores nella specialità della coppia, continua nella propria inarrestabile striscia vincente. In finale Martini ha sconfitto 12-2 l’ottimo Denny Vigoni (San Cristoforo Fano) in una gara che non ha riservato sorprese visto che in finale sono arrivati due dei giocatori top della categoria.

Nella gara under 15 la Bocciofila Metaurense di Calcinelli ha piazzato tre proprie campioncine tra le prime quattro della classifica, ma alla fine a prevalere è stato Matteo Pergolesi (Tolentino). Pergolesi, alla sua prima gara con la nuova maglia del Tolentino, ha preceduto le tre ragazze della Metaurense battendo in finale Amelia Piastra 12-10 dopo aver sconfitto in semifinale 12-8 Sofia Minardi. Quarta la campionessa italiana della categoria under 15 Ginevra Cannuli, battuta dalla compagna di squadra Piastra 12-11 in una bellissima semifinale.

La prova a squadre under 12 è stata vinta dalla Durantina padrona di casa davanti alla squadra mista Fossombrone-San Cristoforo e allo Spello. Nell’individuale under 12 successo per Alex Raggi (Durantina) in campo maschile e Caterina Toccaceli (Lucrezia) nel femminile.