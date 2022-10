SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È Giselda Mancaniello la nuova capogruppo di “VIVA San Benedetto” in Consiglio Comunale.

La nomina della Mancaniello rientra negli adempimenti formali connessi al funzionamento della macchina amministrativa, ed è infatti seguita dalla nomina di Barbara De Ascaniis come vice-capogruppo.

“Abbiamo intenzione di portare avanti il nostro impegno con la città in piena condivisione e collegialità – fanno sapere da Viva San Benedetto – avendo cura di dare alla città il miglior contributo possibile nel rispetto del ruolo che i cittadini ci hanno assegnato con le elezioni dell’Ottobre scorso”.

E ancora: “Restiamo fiduciosi che questa consiliatura, forte del suo profilo civico, possa aiutare a fare della politica cittadina il luogo che unisce i sambenedettesi nella ricerca del bene comune e non il terreno di scontro per dividere i sambenedettesi stessi in fazioni politiche“.