Hc Monteprandone-Parma 35-39

MONTEPRANDONE: Mucci, Grilli 7, Forlini, Vagnoni, Evangelista, Coccia, Khouaja 6, Di Girolamo 2, Cani 3, Martin 6, Simonetti 2, Salladini 2, Marucci, Stauble 3, Russello 4. All.: Vultaggio.

PARMA: Gianmaria Leoni, Marcogliese, Buratti, Vojinovic 8, Pieracci 8, Malagola 6, Raimondi, Oppici 5, Maci 2, Filippo Leoni 2, Ganev, Castelluzzo, Perez 8, Portesani. All.: Fanti.

Arbitri: Carcea e Farinaceo.

NOTA: parziale primo tempo, 17-17.

MONTEPRANDONE – Se la gioca fino a otto minuti dalla fine l’Handball Club Monteprandone, ma al dunque deve arrendersi anche al Parma.

Al palazzetto di via Colle Gioioso i verdi si illudono di riuscire a centrare la prima vittoria del campionato, ma non ci riescono nemmeno stavolta. Non basta il rientro di Grilli (topscorer con 7 reti) e nemmeno una condotta di gara più attenta. Dopo il miglior tempo della stagione, non a caso concluso sul 17 pari, Monteprandone perde le misure in difesa e permette al Parma di firmare, nel finale, lo strappo decisivo. Gli ospiti chiudono la partita sul 35-39 e salgono a 6 in classifica, l’HC resta a quota 0, da solo in fondo alla classifica.

Così coach Andrea Vultaggio: – “C’è molto rammarico, inutile nasconderlo, perché non meritavamo di perdere. Abbiamo disputato un primo tempo quasi perfetto. Nella ripresa purtroppo ci siamo disuniti in difesa e anche con il cambio di assetto non è andata meglio. Abbiamo la consapevolezza che abbiamo giocato alla pari fino a pochi minuti dalla fine. Ma questo evidentemente non è sufficiente, adesso testa bassa e lavorare per riuscire a fare punti prima possibile” – conclude coach Vultaggio.

Prossima tappa, la sesta della stagione, il 22 ottobre sul parquet del Lions Teramo (alle 18.30).