CAMERINO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 12.45 circa di oggi, lunedì 3 ottobre, lungo la SP 132 in località Baregnano, nel comune di Camerino (MC), per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare, il conducente di un camion adibito alla raccolta dei rifiuti ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, andando a finire nel campo adiacente alla carreggiata. La Squadra di Camerino è intervenuta con un’autobotte e un mezzo 4×4, provvedendo ad estrarre l’autista dal mezzo e consegnandolo ai Sanitari del 118. L’uomo è stato trasportato con l’Eliambulanza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona. I pompieri hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento.