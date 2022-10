SERVIGLIANO – Incidente mortale sulla Faleriense: un camion cisterna è improvvisamente uscito di strada, poco dopo le 10 di questa mattina. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, aiutati dai Vigili del Fuoco che hanno estratto il conducente: inutili i soccorsi, l’uomo era già deceduto. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Montegiorgio.

Segue il comunicato dei Vigili del Fuoco:

«Due squadre dei Vigili del Fuoco, una della Centrale e l’altra del distaccamento di Amandola, sono intervenute per il ribaltamento di un autocarro su di una strada secondaria. I pompieri hanno provveduto ad estrarre dal mezzo pesante il conducente, poi risultato deceduto, per metterlo a disposizione dei sanitari. Dopo l’autorizzazione del magistrato alla rimozione della salma, si provvedeva alla messa in sicurezza della zona incidentale».