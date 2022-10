GROTTAMMARE – Il Comune ha messo in vendita veicoli, macchine operatrici e accessori per un totale di 15 automezzi.

Le caratteristiche dei beni, lo stato d’uso, il chilometraggio e le ore di lavoro compiute sono state valutate da un perito ai fini di stabilirne il valore di stima.

Gli interessati possono prendere visione della perizia tra gli allegati dell’avviso, pubblicato sul sito istituzionale alla pagina “Avvisi e Bandi”, che contiene le modalità di formulazione delle offerte, la scadenza è il 10 ottobre.

I beni sono stati suddivisi in due lotti: macchine funzionanti/marcianti e macchine non funzionanti/marcianti.

Le offerte economiche devono essere presentate distintamente per ogni singolo lotto: è possibile presentare offerta per tutti e due i lotti o anche per un solo lotto.

I veicoli e la documentazione ad essi relativa possono essere visionati previo appuntamento da richiedere al numero 0735.739263.

La domanda di partecipazione e le offerte economiche devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e consegnate a mano o fatte recapitare tramite servizio postale al seguente indirizzo:

Ufficio Protocollo del Comune di Grottammare – Via Marconi, 50- 63066 Grottammare, entro le ore 13 di mercoledì 10 ottobre 2022. Le istanze fatte pervenire via pec non saranno prese in considerazione.

L’apertura dei plichi avverrà il giorno martedì 11 ottobre alle ore 10 nella sede dell’Area 5-Gestione del patrimonio del Comune di Grottammare (Via Palmaroli n. 13). I concorrenti che hanno presentato offerta possono partecipare alla seduta d’asta come uditori.