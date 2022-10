SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione di venerdì 30 settembre, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– autorizzazione alla proroga del comando di un dipendente comunale in forza al Consorzio Universitario Piceno – Cup di ulteriori 2 mesi;

– concessione della seconda tranche per il 2022 di contributi destinati a progetti in ambito sociale. Tra i beneficiari delle sovvenzioni di questa tranche ci sono: l’associazione “Truentum”, l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani – Agesci Gruppo San Benedetto del Tronto 2, l’associazione “Omphalos” Odv, l’associazione “Sulle Ali dell’Amore” Odv, il Banco di Solidarietà “Nazzareno Pompei”, l’associazione “Insieme per la Solidarietà”, l’associazione “Bianco Airone Pazienti” Onlus, l’associazione sportiva dilettantistica Unione Rugby San Benedetto, il Convento Sant’Antonio di Padova, l’associazione “Slow Food” sezione di San Benedetto del Tronto-Valdaso, l’Università di Tutte le Età e del Tempo Libero – Utes, l’associazione sportiva dilettantistica “Stella del Mare”, l’associazione “Amelia”.