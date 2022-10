SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la sconfitta rimediata ad Ardea contro il Team Nuova Florida, la Samb ufficializza l’esonero del tecnico Sante Alfonsi. L’allenatore lascia la panchina dei rossoblù dopo 5 giornate di campionato, in cui ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Segue il comunicato ufficiale:

«La A.S. Sambenedettese comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Sante Alfonsi. All’allenatore vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto in questi mesi e i migliori auguri per il futuro».