SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è tenuta presso lo storico chalet la 35° edizione degli Oscar di Bagni Andrea, un appuntamento che, da moltissimi anni a questa parte, richiama tutta l’alta società della Riviera.

“La consegna di questi oscar ha soprattutto un valore affettivo – spiega il titolare Sandro Assenti – proprio per questo così tante persone continuano a partecipare, ed è proprio la loro partecipazione a darmi la spinta per andare avanti”

Incalzato sul futuro turistico di San Benedetto, continua: “Il fatto che la nostra sia una bellissima città è ormai assodato, ma proprio per questo dovremmo entrare nell’ottica di idee di essere un polo turistico, mettendo quindi da parte le rivalità tra le varie realtà imprenditoriali del territorio”.

La consegna degli oscar è un momento in cui si offre un tributo a tutti coloro che hanno rappresentato una parte significativa della stagione estiva ormai conclusa. Proprio per questo motivo durante la serata è possibile incontrare persone di tutti i tipi, nonché vari “ospiti d’onore”.

Quest’anno la cerimonia ha visto la consegna dell’oscar alla modella e influencer Vera Miales, nota per aver preso parte al programma Mediaset La Pupa e il Secchione e per essere spesso ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

“È sempre una bellissima sensazione per me trovarmi qui – dice la modella moldava – ogni volta che partecipo a questa iniziativa è come se fosse la prima in assoluto. Sono molto scaramantica per quanto riguarda i progetti per il mio futuro, intanto voglio godermi questa premiazione, che arriva dopo un’attesa molto lunga”.

E conclude: “Siamo tutti liberi di sognare, perché i sogni possono realizzarsi. In questo credo di essere un esempio vivente”.