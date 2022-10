Porto d’Ascoli, la Polizia intercetta 30enne di ritorno dalla Germania e lo arresta. Era stato condannato per ricettazione, furto e danneggiamento aggravato

L'uomo dovrà scontare 10 mesi di reclusione presso la Casa Circondariale di Ancona. Da tempo dimorante in Germania, era stato condannato in via definitiva per via di reati commessi nel 2011 e nel 2015

di Davide Pignotti