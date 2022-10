SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I Vigili del Fuoco l’hanno trovata riversa a terra sul pavimento di casa sua, probabilmente in coma da diversi giorni. Una donna di origini straniere, 67 anni, è stata ricoverata d’urgenza al Madonna del Soccorso nella serata di oggi, domenica 2 ottobre. I vicini di casa della donna, che risiede in via Campania, avevano chiesto l’intervento del 118: i pompieri hanno dovuto fare breccia nell’abitazione. È probabile che la signora sia caduta in seguito a un malore: ora è in gravissime condizioni.