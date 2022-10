GROTTAMMARE – Nuovo successo ed ennesima conferma per il cortometraggio “Anna” del regista Vincenzo Palazzo, interamente ambientato a Grottammare, che, sabato 1 ottobre, presso il teatro Vittorio Emanuele di Benevento, ad ArTelesia, festival del cinema sociale tra i più prestigiosi d’ Europa, ha ottenuto l’ambito riconoscimento come miglior cortometraggio nella sezione DiVabili.

Alla presenza di innumerevoli celebrità, grazie alla tematica dell’Alzheimer, unita al fascino della trama cui fanno da cornice il borgo medioevale e il lungomare Liberty, lo short movie ha ricevuto applausi e consensi, suscitando emozioni e riflessioni. Oltre al premio miglior corto sociale, Daria Morelli si è aggiudicata il premio come miglior attrice protagonista. Dopo il premio SorrisoRaiCinema e l’inserimento nella piattaforma mondiale WeShort, un’altra significativa affermazione internazionale, dunque, che contribuisce a diffondere il nome e l’immagine di Grottammare nel mondo. La kermesse è stata anche tradotta nel linguaggio dei segni e sarà consultabile on line nel sito ufficiale della manifestazione, patrocinata dal Ministero Beni ed attività culturali.

“Condividiamo questa vittoria con la città di Grottammare, con la bellezza dei suoi cittadini e con il fascino dei suoi angoli, suggestivi e incantevoli, capaci di emozionare e stupire ovunque vengano proiettati. Rappresentarla negli appuntamenti cineasti italiani di qualità è per noi motivo di grande orgoglio e ringraziamo l’amministrazione comunale per aver patrocinato l’iniziativa, sin dai suoi primi passi. Quando si ha un intuizione artistica e si pensa di contribuire al bene della propria comunità, bisogna sempre lottare con coraggio, non abbattendosi mai di fronte alle diffidenze iniziali; un’ idea spesa per una mission sociale va oltre tutto e speriamo che la nostra storia possa essere da volano per tutti quelli che credono in un sogno e che hanno volontà nell’affermarlo, attraverso l’ arte. Infine un pensiero speciale va al ricordo del nostro associato Marco Meconi, che con grandissima determinazione contribuì, con il suo carisma, alla riuscita del set di ripresa: alla sua memoria l’ Artistic Picenum dedica questa importante affermazione -ha dichiarato con profonda soddisfazione tutto lo staff dell’Artistic Picenum.