Corci 6,5 Buon esordio del portiere classe 2003, tra i migliori in campo. Il gol subito non è sua responsabilità

Viscardi 6 Buona gara, solido dietro e propositivo in avanti, senza commettere errori né sfoderare grandi giocate

Migliorini 6 Ottimo primo tempo del centrale rossoblù, che nella ripresa soffre le incursioni dei rapidi attaccanti laziali

Zaffagnini 6 In linea con la tutto sommato buona prestazione del reparto arretrato

Murati 5 Nota dolente della difesa quest’oggi. In gran parte sua la responsabilità del primo gol subito, delude le aspettative nel resto della partita

Angiulli 6 Torna titolare, prestazione un po’ compassata ma le giocate di qualità non mancano

Tassi 5,5 Come spesso accaduto in queste settimane, lento e impalpabile

Proia 6,5 È ancora lui a dettare i tempi delle manovre offensive, prende anche una traversa: nella pochezza generale, è uno dei migliori

Feliz 5,5 Prova opaca del portoghese, che non riesce a imporsi a centrocampo

Cardella 5 Rovina una prestazione tutto sommato buona con una gomitata di frustrazione pura. È uno dei leader di questa squadra, non può lasciarsi andare così

Vita 6 Ci prova, crea pericoli e sfiora il gol più volte: dev’essere più cattivo sotto porta

Subentrati

Mauthe 6 Nei pochi minuti giocati, un paio di buone chiusure del centrale scuola Palermo

Marras 6 Entra al posto di Tassi, pur non brillando si fa vedere

Umile SV

Chinellato 5,5 Prova a usare il fisico imponente, senza mai concludere in porta. È macchinoso

Emili SV

Allenatore

Alfonsi 5 Prestazione difficile da digerire per i tifosi, contro una squadra che veniva da due sconfitte consecutive, entrambe per 3-0. Non ci sono alibi: la Samb è parsa spenta, senza idee e senza soluzioni offensive