ANCONA – In occasione dei trenta anni della “Breast Cancer Campaign”, la campagna globale contro il tumore al

seno ideata da Evelyn H. Lauder, simboleggiata dal nastro rosa e promossa da The Estée Lauder Companies, il Comitato Marche di Fondazione AIRC, che è partner ufficiale in Italia, vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per la ricerca contro il tumore al seno attraverso una serie di iniziative organizzate nel mese di ottobre. Madrina della campagna è Roberta Capua.

Il simbolo scelto da AIRC per rappresentare questa lotta contro un male che solo in Italia ogni anno colpisce 55.000 donne, è un nastro rosa diverso dagli altri perché incompleto. Per essere colorato interamente si richiede l’impegno di tutti: l’impegno delle donne, che devono sottoporsi agli screening e agli esami di controllo raccomandati; l’impegno dei ricercatori, al lavoro per mettere a punto nuove terapie; l’impegno dei partner e dei sostenitori, che hanno consentito ad AIRC di destinare solo nel 2022 15 milioni di euro a 161 progetti di ricerca e borse di studio in quest’ambito.

Molti esercizi commerciali nella nostra regione sostengono la campagna distribuendo le spillette di AIRC con il Nastro Rosa: indossandolo è possibile contribuire concretamente alla ricerca sul tumore al seno e con una donazione minima di 2 euro dimostrare partecipazione e vicinanza alle donne che ne sono colpite. Inoltre, per tutto il mese di ottobre, acquistando una selezione di prodotti del Gruppo Estée Lauder Companies in oltre 2.500 profumerie, è possibile sostenere concretamente la ricerca sul tumore al seno di AIRC: i fondi raccolti saranno destinati al sostegno di una borsa di studio triennale per giovani ricercatori che lavoreranno contro il tumore al seno. Ricordiamo i tanti partner dell’iniziativa che, come The Estée Lauder Companies Italia, hanno scelto di sostenere la Fondazione AIRC: La7, Acqua Vitasnella, AICG – Associazione Italiana Centri Giardinaggio, ALDI, multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, Chiquita, Interflora, Ralph Lauren Corporation, Federfarma, Amazon, D.M. BARONE, distributore di prodotti farmaceutici, Casa, Gruppo Farmacie IGEA, Gruppo Farvima, Gruppo Gabrielli, Farmain Farmacisti Insieme, Hippocrates Holding, Valore Salute. L’iniziativa ha il Patrocinio di Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani, che ha invitato a illuminare di rosa i palazzi comunali o un monumento significativo la notte del primo ottobre. Alla campagna hanno aderito anche centinaia di farmacie comunali e private. Per trovare il punto di distribuzione più vicino: nastrorosa.it.

Per informazioni: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS – Comitato Marche Tel. 071.2804130 / e-mail: com.marche@airc.it