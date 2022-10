CUPRA MARITTIMA – Scontro nella mattinata del 2 ottobre.

Incidente stradale sull’A14 in galleria vicino a Cupra Marittima in direzione sud fra vari mezzi per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Autostradale.

Feriti soccorsi dal 118 e portati in ospedale per gli accertamenti.

Traffico in tilt e ancora disagi lungo la costa picena.