NOTE – La partita si giocherà a porte chiuse. Ardea, 24°C, cielo sereno, campo in condizioni non perfette. Samb in completo rossoblù, Nuova Florida in completo bianco.

Angoli: 1-1

Ammoniti: 3′ (N)

Espulsi:

Marcatori:

FORMAZIONI

TEAM NUOVA FLORIDA – Giordani, Moretti, Miola, Cason, Pacillo, Capparella, De Marchis, Contini, Sicurella, Spini, El Bakhtaoui

A disposizione: D’Angeli, Romanelli, Toskic, Ferrari, Morelli, Oliva, Boggia, Zitelli, Vanni

Allenatore: Alessandro del Grosso

SAMBENEDETTESE – Corci, Murati, Migliorini, Zaffagnini, Viscardi, Angiulli, Feliz, Tassi, Proia, Cardella, Vita

A disposizione: Guerrieri, Lulli, Chinellato, Emili, Luccarini, Mauthe, Marras, Umile, Scarponi

Allenatore: Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′: Calcio d’inizio affidato a Proia: comincia la partita

1′: Sinistro velleitario di Cardella che annuncia l’inizio delle ostilità

2′: Punizione per la Samb nei pressi della bandierina di sinistra

3′ Corner per i padroni di casa, Tassi spizza di testa

5′: OCCASIONE NUOVA FLORIDA! Sfiora l’incrocio dei pali Sicurella! Bella percussione di El Bakhtaoui e la conclusione del numero 25 è pericolosissima

7′: OCCASIONE SAMB: Vita scappa sulla fascia sinistra e conclude sul primo palo, Giordani è pronto e manda in corner

10′: Ottima chiusura di Migliorini, che sventa un lancio indirizzato al bomber El Bakthaoui

11′: Gran tiro dalla distanza di Contini, che col mancino dà l’illusione del gol. Nuova Florida ancora pericoloso

12′: Fallo in attacco di Vita, che ferma un’azione offensiva ben orchestrata

13′: El Bakhtaoui mette paura a Corci che lo stende: per fortuna della Samb il francese è in fuorigioco

15′: Fallo di Angiulli, che morde le caviglie di Sicurella

18′: Proia allarga per Cardella, il 7 colpisce al volo col sinistro ma il gioco è fermo per posizione di offside