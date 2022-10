NOTE – La partita è valida per la 5° giornata del Campionato di Serie D, Girone F e si gioca, a porte chiuse, al “Mazzucchi” di Ardea. 24°C, cielo sereno, campo in condizioni non perfette. Samb in completo rossoblù, Nuova Florida in completo bianco.

Angoli: 3-2

Ammoniti: 3′ pt Miola (N), 30′ pt Contini (N), 11′ st Murati (S), 35′ st Chinellato (S)

Espulsi: 43′ st Cardella (S)

Marcatori: 3′ st El Bakhtaoui (N)

FORMAZIONI

TEAM NUOVA FLORIDA – Giordani, Moretti, Miola, Cason, Pacillo, Capparella, De Marchis, Contini, Sicurella, Spini, El Bakhtaoui

A disposizione: D’Angeli, Romanelli, Toskic, Ferrari, Morelli, Oliva, Boggia, Zitelli, Vanni

Allenatore: Alessandro del Grosso

SAMBENEDETTESE – Corci, Murati, Migliorini, Zaffagnini, Viscardi, Angiulli, Feliz, Tassi, Proia, Cardella, Vita

A disposizione: Guerrieri, Lulli, Chinellato, Emili, Luccarini, Mauthe, Marras, Umile, Scarponi

Allenatore: Sante Alfonsi

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′: Calcio d’inizio affidato a Proia: comincia la partita

1′: Sinistro velleitario di Cardella che annuncia l’inizio delle ostilità

2′: Punizione per la Samb nei pressi della bandierina di sinistra

3′ Corner per i padroni di casa, Tassi spizza di testa

5′: OCCASIONE NUOVA FLORIDA! Sfiora l’incrocio dei pali Sicurella! Bella percussione di El Bakhtaoui e la conclusione del numero 25 è pericolosissima

7′: OCCASIONE SAMB: Vita scappa sulla fascia sinistra e conclude sul primo palo, Giordani è pronto e manda in corner

10′: Ottima chiusura di Migliorini, che sventa un lancio indirizzato al bomber El Bakthaoui

11′: Gran tiro dalla distanza di Contini, che col mancino dà l’illusione del gol. Nuova Florida ancora pericoloso

12′: Fallo in attacco di Vita, che ferma un’azione offensiva ben orchestrata

13′: El Bakhtaoui mette paura a Corci che lo stende: per fortuna della Samb il francese è in fuorigioco

15′: Fallo di Angiulli, che morde le caviglie di Sicurella

18′: Proia allarga per Cardella, il 7 colpisce al volo col sinistro ma il gioco è fermo per posizione di offside

20′: Cross di Proia, Cardella ancora alla conclusione ma commette fallo in attacco

22′: Bella giocata di Proia, che guadagna fallo laterale in zona offensiva. Murati conclude debolmente in porta

25′: OCCASIONE PER LA SAMB: bella azione di Vita che conclude troppo centralmente, tra le braccia di Giordani

27′: La chiusura di Viscardi neutralizza una bella azione dei padroni di casa

30′: Partita che dopo un inizio intenso si sta giocando nei pressi del cerchio di centrocampo

32′: Azione corale della Samb che si spegne senza conclusione con l’intercetto della difesa laziale

34′: Rischio enorme corso da Corci, che interviene a bloccare il pallone quasi oltrepassando la linea dell’area di rigore. Flebili proteste dei padroni di casa, per l’arbitro è tutto ok

37′: OCCASIONE SAMB: ANCORA VITA, con il destro. Palla che sfiora il palo

39′: Il Nuova Florida si presenta con due uomini a tu per tu con Corci, ma l’azione è ferma per fuorigioco

41′: Vita a tu per tu con il portiere si fa ipnotizzare, ma il numero 11 rossoblù è in fuorigioco

42′: Ancora Vita! Guadagna un calcio di punizione da posizione interessante dopo un dribbling

43′: Proia calcia in porta, Giordani risponde ancora una volta presente

45’+1′: Cardella ancora al volo dall’out di destra, conclusione sballata

45+3′: Finisce il primo tempo, partita che non riesce a sbloccarsi: è 0-0 al Mazzucchi.

SECONDO TEMPO

1′: Inizia il secondo tempo, subito Proia neutralizza un’azione offensiva dei laziali

3′: VANTAGGIO NUOVA FLORIDA: El Bakhtaoui è abile a sfruttare un’incertezza della difesa rossoblù

7′: Corner per la Samb, Proia recupera il pallone e calcia col sinistro: traversa clamorosa del fantasista

10′: Feliz calcia con una strana traiettoria, la palla si abbassa e finisce non lontano dalla traversa difesa da Giordani

11′: Entra Mauthe al posto di Migliorini

11′: Ammonito Murati, punizione per il Nuova Florida

13′: Buona chiusura di Mauthe in scivolata

15′: Fallo per il Nuova Florida, gamba tesa di un giocatore rossoblù su Miola

16′: Nelle file della Samb esce Tassi ed entra Marras

16′: Alfonsi fa entrare Chinellato al posto di Feliz

17′: Fallo su Cardella, la Samb può organizzare la manovra in avanti

18′: Viscardi neutralizza un’azione pericolosa del Nuova Florida

21′: El Bakhtaoui spaventa ancora la difesa della Samb, buona parata di Corci

22′: Entra Umile al posto di Vita

23′: Cross di Murati, palla troppo lunga per tutti

25′: Oliva al posto di De Marchis per il Nuova Florida

30′: Occasione per il Nuova Florida, ancora El Bakhtaoui: la palla colpisce anche il palo

32′: La Samb non riesce a costruire, ancora una palla nei pressi dell’area piccola non sfruttata dagli attaccanti rossoblù

33′: Entra Boggia per il Nuova Florida. Esce El Bakhtaoui, forse per un problema alla gamba destra

34′: Chinellato addomestica di petto un lancio di Proia, viene fermato e lamenta un fallo di mano. L’arbitro ammonisce invece il 9 della Samb

39′: Partita spezzettata, non c’è spazio per ripartire per gli uomini di Alfonsi

41′: Proia mette la palla al centro dell’area avversaria, ma i laziali sono ben schierati. Esce Murati, entra Emili

42′: ESPULSO CARDELLA: l’arbitro Arnaut punisce con il rosso il numero 7 della Samb una gomitata sferrata ai danni di Spina. Samb in 10

44′: Destro di un attaccante del Nuova Florida, attento Corci la manda in corner

45′: 5 minuti di recupero assegnati dall’arbitro

45+2′: Laziali che lottano per proteggere il pallone nei pressi della bandierina

45+3′: Presunto tocco con un braccio di un difensore del Nuova Florida, proteste dei rossoblù

45+5′: FINISCE LA PARTITA. Sconfitta pesante per una brutta Samb, decide El Bakhtaoui