TAVULLIA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 23.00 circa di ieri, sabato 1 ottobre, in località Strada San Giovanni in Marignano nel Comune di Tavullia (PU), per via di un incendio che ha coinvolto la cucina di una struttura ricettiva. La squadra del Comando VF di Pesaro e Urbino in collaborazione con i colleghi del distaccamento di Cattolica (RN) intervenuti con quattro autobotti ed un’autoscala ha provveduto a spegnere le fiamme evitando il propagarsi dell’incendio ai piani superiori dell’edificio e successivamente a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non ci sono persone evacuate in quanto la struttura risultava vuota. L’edificio risulta inagibile fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza per l’esercizio dell’attività. Sul posto anche il Funzionario VF ed le Forze dell’Ordine.