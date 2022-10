SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 1 ottobre è stata introdotta la 45esima stagione sportiva della Riviera Samb Volley, presenti il direttivo e lo staff tecnico. Con l’occasione è stato anche presentato ufficialmente il nuovo logo.

Introduce il presidente Mario Bianconi “La riviera samb volley ha 45 anni ed è una società solida , ha fatto tantissima esperienza nel tempo è andata via via crescendo. Negli ultimi 10 anni in particolare abbiamo migliorato l’aspetto organizzativo e strutturale, lavorando per ruoli”

Ognuno con i suoi ruoli, i soci Mario Bianconi, Massimiliano Bonafè, Flavio Patrizi, Antonio Capriotti, Tonino Brandimarte, Mauro Felici, Marco Mattioli, Simona Fiscaletti, Maurizio Medico, ed Alessandro Di Buonnato.

La società conta 300 tesserati, tra i settori giovanili che partono dai 6 anni di età fino ad arrivare ai 18 e le squadre di serie C maschile e serie C femminile.

Dopo l’interruzione dovuta al Covid, si è passati dalle 90 a alle 329 partite, conseguendo ottimi risultati e come attività giovanile nelle marche, secondi solo alla Lube

Ben 16 gli allenatori, con i coach Rocco Netti per la squadra maggiore maschile e Giuseppe Cottilli per la femminile, coadiuvati da Marco Paolini, docente nazionale ed autore di parecchi testi sulla pallavolo. “Ho studiato sui libri di Marco Paolini ed adesso mi ritrovo ad allenare insieme a lui.. è un po’ come aver studiato la divina commedia ed aver a che fare con Dante Alighieri” scherza con un po’ di emozione Netti.

Ogni allenatore e dirigente accompagnatore è abilitato al primo soccorso ed all’utilizzo del defibrillatore, in dotazione alla palestra Curzi dove la Società oltre a svolgere le proprie attività, cura e manutende la palestra. La Beach Volley si svolge invece presso il campo Rodi.

Importante anche la collaborazione con l’AVIS attraverso una sensibilizzazione tra i genitori dei tesserati, e tra questi ed i dirigenti ci sono diversi donatori.

La società inoltre è di sostegno alla Lube, una collborazione in cui si da la possibilità ai ragazzi di andare a fare esperienza con la Lube, per poi tornare con maggior bagaglio tecnico ed esperienziale, allo scopo di far crescere le motivazioni soprattutto tra i più giovani. Questo può accadere anche con altre società come nel caso del percorso che ha portato l’atleta rossoblù Nausica Acciarri a Firenze in A1, per essere poi convocata convocata in Nazionale Under 18 lo scorso anno.