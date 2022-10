GROTTAMMARE – Quando si tratta di combattere per i diritti e le libertà, il Piceno c’è e lo ha dimostrato ancora una volta scendendo in piazza sabato 1 ottobre a Grottammare per il Piceno Pride 2022, organizzato dall’associazione Liberə Tuttə. Il corteo è partito alle 15.30 dal Belvedere ed è arrivato in piazza Kursaal, preceduto dall’inizio alla fine da un risciò arcobaleno e accompagnato da un nutrito gruppo di persone di tutte le età e i generi. Presente anche un cane addobbato con una bandiera arcobaleno, a testimoniare quanto certe battaglie siano interconnesse.

In occasione della manifestazione, intitolata “Non si può più dire niente”, abbiamo video intervistato Valeria Cardarelli ed Elisa Girormello di Liberə Tuttə: “L’iter che ci ha condotto a questo evento è stato lungo e in alcuni momenti difficoltoso – dice Valeria – Inizialmente la data doveva essere estiva, com’è di consuetudine per i pride, poi abbiamo dovuto ripensare sia il giorno sia la location. Ci sono stati dei ritardi, ma l’amministrazione comunale di Grottammare si è mostrata da subito molto disponibile ed eccoci qui. La comunità queer picena c’è, anche fuori stagione”.

Elisa ci ha spiegato meglio il titolo della manifestazione: “È una frase che sentiamo spesso. Non è che non si possono dire o fare certe cose, il punto è che se feriscono qualcuno, è meglio non dirle e non farle. Nel momento in cui una persona della comunità queer ti pone davanti un’esigenza, la ascolti, ti fermi, cerchi di capirla e la rispetti. Certe battute non facevano ridere prima, ancor meno adesso”. Valeria aggiunge: “Chi pratica uno sfottò e non vuole sentirlo rispedito al mittente è bene che si faccia due domande sulla natura del suo scherzo“.

C’è da stare preoccupati per la vittoria dell’estrema destra con Giorgia Meloni? La risposta di Elisa: “Sì, ma non è che con il centro-sinistra la situazione fosse migliore, soprattutto nelle amministrazioni locali e regionali. Il personale obiettore di coscienza nelle Marche è troppo alto, ma risale a un periodo precedente al governo di Fratelli d’Italia. C’è una corresponsabilità tra le forze politiche sui diritti politi e sociali”.

Infine, un pensiero per le donne dell’Iran: “Siamo in piazza anche per le nostre sorelle iraniane – conclude Valeria – Bisogna essere attenti a ciò che accade all’estero, non solo in Europa, ma tutto il mondo. Se ci sono persone che portano avanti lotte che ci rappresentano, noi ci schieriamo al loro fianco“.