SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due squadre molto diverse, due storie imparagonabili. Quella di domani al Mazzucchi di Ardea sarà una sfida tra la tradizione centenaria della Samb e quella neanche ventennale, ma soprattutto nata quasi per caso, del Nuova Florida. Racconta il sito del club: «La società ASD Team Nuova Florida 2005 è stata fondata il 15 aprile 2005. Il nome viene scelto in onore del quartiere Nuova Florida, che da solo conta 18mila abitanti e fa parte del comune di Ardea che invece di abitanti ne conta 50mila. Un’avventura iniziata per gioco: quattro amici al bar decidono di creare la società Nuova Florida e iscriverla al campionato di Terza Categoria, decidendo di far giocare solo atleti di Nuova Florida».

In campo però tutto ciò conterà poco, anche perché il match verrà giocato a porte chiuse e trasmesso a partire dalle 15 – al prezzo di 9,99 euro – sulla pagina Facebook della squadra laziale. Il campo sportivo Mazzucchi, infatti, secondo il Comitato Provinciale dell’Ordine e Pubblica Sicurezza di Roma, non avrebbe i certificati di agibilità necessari per ospitare il pubblico.

IL MOMENTO DELLA SAMB

I rossoblù si presenteranno all’incontro con tanta voglia di fare risultato, dopo il deludente pareggio casalingo rimediato contro il Notaresco. Non ancora pronto Diego Conson, incertezza anche per Nicolò Bianchino e Luca Lulli, uscito dolorante al termine del primo tempo della sfida di mercoledì.

Mister Alfonsi, voglioso di riscatto, ha dichiarato: «Facciamo un’altra grande partita in trasferta, poi cercheremo di fare bene anche in casa. Dobbiamo avere l’approccio che abbiamo avuto a Chieti, con lo stesso modo di interpretare la gara: senza paura, siamo un gran gruppo e dobbiamo dimostrarlo in mezzo al campo. Il Nuova Florida è un’ottima squadra, in un momento negativo, che avrà voglia di rifarsi. Non dobbiamo pensare agli altri: dobbiamo pensare a noi stessi, sappiamo quel che dobbiamo fare e tirar fuori tutta la nostra voglia».

NUOVA FLORIDA IN CRISI

Nel match valido per la 5° giornata del Girone F di Serie D, la Samb affronterà quindi la formazione di Mister Del Grosso. I laziali sono stati collocati per la prima volta nel girone F di Serie D, arriva alla sfida di domenica con quattro punti. Pesanti le due sconfitte arrivate nelle ultime due giornate, entrambe per 3-0, contro Vastogirardi e Vigor Senigallia.

Faissal El Bakhtaoui è l’uomo più pericoloso nell’attacco dei laziali. Il nativo di Saint Tropez, acquistato dalla Premier League maltese, è a quota 2 gol in 3 partite. Occhio al talento del fantasista mancino Riccardo Capparella, giocatore dai grandi margini di miglioramento e dalle qualità che potrebbero condurlo a palcoscenici ben più importanti.

È il 4-3-3 lo schema prediletto da Del Grosso, allenatore con un passato da calciatore del Napoli, che nell’ultimo impegno ha schierato i seguenti titolari: Giordani, Romanelli, Toskic, Capparella, Kovbasniuk, Cannizzaro, Morelli, Contini, Spina, Zitelli, El Bakhtaoui.