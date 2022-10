GROTTAMMARE – Sette classi dell’Istituto superiore “Fazzini/Mercantini” di Grottammare, hanno partecipato mercoledì scorso alla giornata informativa sui pericoli ed i rischi derivanti dall’uso delle sostanze stupefacenti, prevista nell’ambito del progetto “No Drugs” – finanziato dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – finalizzato a sensibilizzare i giovani sugli effetti dannosi derivanti dall’uso delle sostanze stupefacenti.

L’evento coordinato dal Comandante della Polizia Locale Stefano Proietti con il supporto della COOSS Marche – ha messo in luce l’importanza della conoscenza, della consapevolezza e della responsabilità individuale, richiamando l’attenzione dei ragazzi sulle diverse tipologie di droghe – da quelle classiche a quelle sintetiche di ultima generazione – e sugli effetti negativi che provocano, a breve ed a lungo periodo.

Numerose le domande rivolte dai giovani presenti al relatore della giornata, il dott. Aurelio Carassai, che ha dialogato e riflettuto insieme agli studenti, sottolineando più volte il principio che solo la corretta informazione è il presupposto per una buona prevenzione.

La campagna informativa nelle scuole (un appuntamento si era già tenuto per le ultime classi della scuola dell’obbligo nel maggio scorso) è una delle azione di un più ampio progetto che vede impegnato il Comando della Polizia locale anche in attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti attraverso servizi di controllo ad hoc in luoghi strategici.