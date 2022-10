GROTTAMMARE – Pubblica illuminazione “total led” lungo la Strada Statale 16, il tratto urbano della Valtesino e via della Fratellanza (bretella autostradale). L’intervento prevede la sostituzione di 352 punti luce. L’opera è stata affidata alla ditta Menowatt GE s.r.l. di Grottammare, specializzata nel settore dell’efficientamento energetico ed è iniziata pochi giorni fa in Valtesino.

Anche per l’anno 2022, infatti, il comune di Grottammare ha potuto usufruire di 90mila euro di risorse ministeriali per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico. Il contributo è a totale copertura del costo dei lavori previsti nel progetto approvato dalla Giunta comunale lo scorso 13 settembre.

Intanto, è in via di completamento il progetto Nuova Luce 3, che ha coinvolto il vecchio incasato e alcune vie del centro cittadino anche con interventi di manutenzione straordinaria degli impianti volti a migliorare, oltre che l’efficienza energetica, anche la sicurezza. Le opere erano iniziate a fine 2020 con l’affidamento alla ditta Enel Sole srl. Valore 100.955 euro, con contributo di 90mila euro del MiSE.

Il piano di efficientamento energetico ha già interessato vari luoghi della città, assicurando un consumo basso e misurato in base alla luce circostante al 25% del territorio. I led, infatti, grazie a particolari dispositivi elettronici che riescono a produrre luce in maniera più efficiente e rispettosa dell’ambiente, di gran lunga superiore alle lampade di vecchia generazione.

Sui dati interviene il consigliere delegato alle Manutenzioni Bruno Talamonti: “A Grottammare, la pubblica illuminazione è composta da 4100 punti luce. Quelli ‘aggiornati’ alla tecnologia led sono quasi 1200”.

Il primo importante intervento risale a circa 6 anni fa, quando il led approdò sul lungomare sud e poi in zona Ascolani, via Alighieri e piazza Carducci, come ricorda il sindaco Enrico Piergallini: “Questo intervento di efficientamento appena partito interessa due arterie fondamentali per Grottammare come la Statale 16 e la Valtesino e prosegue il lavoro già iniziato negli anni scorsi, che ha visto il passaggio a tecnologia led di tante zone della città, compreso il lungomare. Si tratta di una falcata ulteriore verso il progetto di una città ‘total led’ che si realizzerà nei prossimi mesi attraverso l’adesione al progetto Nuova Luce 4 di Consip con il gestore Enel X”.

L’adesione al programma di efficientamento Nuova Luce 4 è stata già deliberata lo scorso luglio (d.G. 145/22). Prenderà il via alla scadenza della proroga tecnica dell’attuale convenzione.