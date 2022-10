SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Sante Alfonsi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida col Nuova Florida. In primo piano, il video dell’intervista.

Mister Alfonsi: “Come mi spiego la differenza di risultati tra casa e trasferta? Intanto pensiamo a continuare a fare bene in trasferta domani, serve lo stesso approccio di Chieti. Siamo un gran gruppo e va dimostrato in mezzo al campo, senza paura e senza arroganza. Loro vengono da un momento negativo, ma domani rientrano parecchi elementi e saranno un’altra squadra rispetto alle ultime uscite. Poi si sa che tutte le avversarie quando giocano contro di noi tirano fuori il massimo per batterci. Siamo ancora arrabbiati per il pareggio di mercoledì. Infermeria? La sfida col Notaresco ha lasciato alcuni strascichi, Lulli è ancora alle prese con un fastidio muscolare, Conson non è ancora pronto. Bianchino lo valuteremo domani”.