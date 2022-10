TOLENTINO – Incidente mortale a San Ginesio, in località Morichella: a perdere la vita è un 21enne di Tolentino, che rientrava con altri tre amici da una cena. Per motivi ancora da verificare, il conducente ha perso il controllo della vettura, schiantandosi contro un albero dopo essere uscito di strada. L’incidente è avvenuto questa notte, intorno alle 2, lungo la SP. 502. La squadra dei Vigili del Fuoco di Tolentino, in collaborazione con i sanitari del 118, hanno provveduto all’estrazione degli occupanti dell’auto, i quali successivamente venivano trasportati al Pronto Soccorso limitrofo con le ambulanze giunte sul posto. Purtroppo è stato constatato il decesso di uno di loro, da parte dei Medici presenti. Gli altri tre giovani sono in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri di zona.