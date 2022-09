CUPRA MARINA – “Ikiperu, alla scoperta di Cupra antica” è il nuovo evento culturale organizzato dal Rotaract club di San Benedetto del Tronto, che avrà luogo domenica 9 ottobre presso i siti archeologici rinvenuti a Cupra.

In particolare, la visita guidata partirà dalla Domus del Ninfeo, per poi proseguire al Parco Archeologico, il tutto, non prima di aver gustato insieme un’ottima colazione.

Terminate le visite, il professore dell’ università L’Orientale di Napoli Fabrizio Pesando fornirà ulteriori dettagli e curiosità sul mondo antico.

Il pranzo si terrà poi presso l’agriturismo La Castelletta (Cupra Marittima), la quale si occupa di agricoltura sociale partecipando al progetto Sirm promosso dalla Regione Marche sulla responsabilità sociale delle aziende.

È possibile scegliere tra due pacchetti:

Quark: colazione, visita, tavola rotonda e pranzo 30 euro Ulisse: colazione, visita e tavola rotonda 15 euro

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto all’Aipd (Associazione Italiana Persone Down).

Per partecipare, occorre compilare il modulo di iscrizione al seguente link:

https://forms.gle/LkePAaUkfbfvxtPf9

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi a:

rotaractclubsbt@gmail.com

333 990 5822 Lucrezia Ruggieri

320 161 6162 Martina Gasparrini